رئيس حمس يستقبل سفير الجمهورية الصحراوية

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف مساء اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، والوفد المرافق له.

وذلك بحضور نائب رئيس الحركة أ. أحمد صادوق و د. عبدالكريم عايد الأمين الوطني للعلاقات الخارجية وأ. سعد العيساوي الأمين الوطني للتنظيم وأ. عبد المنعم بن حمدة الأمين الوطني للإعلام والإتصال.

وحسب بيان حركة حمس، فإن اللقاء تناول آخر تطورات القضية الصحراوية والأوضاع الاقليمية في منطقة الساحل والصحراء، وما تعيشه القضية الفلسطينية المركزية.

وأكد حساني موقف الحركة الداعم لكل القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية المركزية، والقضية الصحراوية التي تؤكد الحركة موقفها الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.