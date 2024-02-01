رئيس “حمس” يستقبل عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف اليوم الخميس، عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، ووزير الصحة الفلسطيني الأسبق برفقة يوسف حمدان ممثل حركة حـمـاس بالجزائر.

وجرى اللقاء بحضور نواب رئيس الحركة أحمد صادوق وعبد الكريم دحمان وناصر حمدادوش وعبد الغني مصامدة الأمين الوطني لفلسطين والقضايا العادلة وعبد الكريم عايد الامين الوطني للعلاقات الخارجية وسعد العيساوي الأمين الوطني للتنظيم.

وحسب بيان حمس، فقد شكل اللقاء فرصة للإطلاع على الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، بسبب استمرار الحرب الهمجية على قطاع غزة.

وقد ثمن باسم نعيم دور الجزائر المرتقب في مجلس الأمن والذي سيكون داعما للقضية الفلسطينية.

كما كان للوفد لقاء مع نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني وإطارات من الحركة.