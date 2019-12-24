رئيس دائرة الإتصال بالحكومة التركية: أحكام القضاء السعودي حول إغتيال خاشقجي “فضيحة”

نشر رئيس دائرة الاتصال بالحكومة التركية، فخرالدين ألطون، تغريدة على تويتر معلقا على قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحفي جمال الخاشقجي والتي اعتبرها مجرد إستهزاء بذكاء العالم.

وأضاف ألطون، أن بلاده ستبذل المجهودات اللازمة لكشف كل ملابسات قضية اغتيال الخاشقجي، واعتبر الإدعاء بتورط عناصر من الاستخبارات السعودية في الجريمة هو استهزاء بذكاء العالم.

كما وصف الناطق باسم الحكومة التركية، قرار القضاء السعودي بالفضيحة، كونه منح حصانة للأشخاص الذين قامو بإرسال العصابة التي إغتالت الصحفي وأخفت جثته.

وفي نفس الموضوع، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكام تقضي بإعدام خمس أشخاص، وإدانة ثلاث أشخاص بعقوبة السجن متفاوتة المدة وعقوبة التعزير لثلاث آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.

في حين تم الحكم بالبراءة للمستشار السابق لولي العهد سعود القحاني، والنائب السابق لرئيس الإستخبارات السعودية، أحمد عسيري، لعدم توجيه التهم لهما، والقنصل السعودي السابق في إسطنبول، محمد العتيبي الذي أثبت غيابه عن مسرح الجريمة يوم وقوعها.