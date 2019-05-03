رئيس دائرة البليدة:”كل من يثبت تزويره لملف سكن يلغى من قائمة 660 سكن اجتماعي ويتابع قضائيا”

أفرجت مصالح ولاية البليدة عن القائمة الإسمية لـ 660 مسكن إجتماعي ببلدية بوعرفة قبل دخول شهر رمضان.

حيث أقدم مسؤولي دائرة البليدة على تعليق قائمة الاسمية للسكنات الاجتماعية بعد سنوات من الانتظار على جدران بلدية بوعرفة.

كما تجمع العشرات من السكان بالقرب من مقر بلدية بوعرفة الذين لم يستفيدوا والذين استفادوا من سكنات جديدة بحي دريوش.

حيث لم تعرف عملية الإفراج عن القائمة ولأوّل مرة غلق وقطع الطريق العام مثلما جرت العادة.

فيما كشف بعض المواطنين في تصريح “النهار”، أن بعض الأشخاص لهم الأولية لم يستفيدوا من تلك السكنات وانهم قدمو طعون.

من جهته كشف رئيس دائرة البليدة شالي بوعلام “النهار”، أن عملية وضع القائمة الاسمية تطلبت تحقيق معمق قبل توزيعها.

وان كل مستفيد هو بحاجة إلى السكن، كما كشف هذا الأخير أنه تم تلقي 18 طعن، حيث سيتم إعادة التحقيق مجداد.

إلا إذا أثبت أن أشخاص في القائمة لا يستحقون تلك السكنات سيتم اقصائهم ومتابعتهم قضائيا.