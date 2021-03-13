رئيس دائرة سكيكدة وأم الطوب الأسبق أمام قاضي التحقيق في قضايا فساد

يمثل غدا الاحد، رئيس دائرة سكيكدة الأسبق ( ع،أ،ع) أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة للاستماع لأقواله في عدة قضايا فساد يكون قد تورط فيها خلال ترأسه لدائرتي أم الطوب و سكيكدة.

وقد أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، أمراً بالاحضار في حق المعني المتابع في عدة قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة ومنح مزايا ومستحقات غير مستحقة للغير وسوء إستغلال الوظيفة.

وكان التحقيق في القضية قد انطلقت فيه التحقيقات بأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، قبل أن يحول الملف على مكتب قاضي التحقيق لذات المحكمة.

هذا الأخير أصدر أمراً بالقبض في حق المعني الذي شغل منصب رئيس دائرة قسنطبنة بعد سكيكدة وأم الطوب.

مصادر “النهار اونلاين”كشفت أن المتهم قد تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية المختصة، بولاية البرج، وتحويله إلى ولاية سكيكدة للمثول أمام الجهات القضائية.

هذا ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات المعني تفاصيل بعض القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي لعدة سنوات.