رئيس دائرة سيدي بلعباس:”إعادة إسكان 682 عائلة تقيم بسكنات هشة قصديرية الى سكنات عمومية إيجارية”

اكد رئيس دائرة سيدي بلعباس سعدي عبد القادر للنهار اون لاين انه سيتم إعادة إسكان 682 عائلة تقيم بسكنات هشة قصديرية الى سكنات عمومية إيجارية ببلدية سيدي بلعباس خلال شهر سبتمبر الجاري.

وستشمل العملية 250 عائلة مقيمة بالحي القصديري المعروفة “مزرعة عبد الصمد” و120 عائلة من الحي القصديري المعروف بحي “لازاري” و76 عائلة مقيمة بمزرعة خير الدين (1 و2 و3) و70 أخرى من مزرعة سي صالح إضافة إلى 145 عائلة تقيم بمجموعة من

الأقبية بحي سوريكور بالمدينة و21 عائلة مقيمة بعمارتين آيلتين للسقوط بوسط المدينة

حيت اكد رئيس دائرة انه تم استرجاع حوالي 15 هكتارا وجهتها السلطات الولائية لاحتضان مشاريع سكنية و مرافق عامة