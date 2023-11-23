رئيس دائرة شلالة العذاورة يدعو لتغيير إسم بلدية شنيڨل لهذا السبب

وجه قمانة مسعود رئيس دائرة شلالة العذاورة في المدية نداء للمنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية شنيڨل لتغيير تسمية البلدية.

وخلال نزوله ضيفا على الإذاعة الجهورية للمدية أمس أوضح قمانة أن تسمية البلدية “شنيقل” التي هي إسم لمستعمر.

وأضاف رئيس دائرة شلالة العذاورة بتوجيه نذاء للمنتخبين المحليين ببلدية شنيڨل من أجل إعداد مداولة لتغيير تسمية البلدية إلى إسم كتيبة المختارية أولأحد شهداء المنطقة التي خاضت الثورة تحت لواء هذه الكتيبة التي كانت تحت قيادة الشهيد مختار بولبداوي.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=745527074287489