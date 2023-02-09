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الوطني

رئيس دارة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

بقلم نسرين محفوف
رئيس دارة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا
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استٌقبل الفريق أول مايكل لانغلي، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، من طرف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. اللواء حسنات بلقاسم، أين كانت لهما جلسة عمل جمعت وفدي البلدين.

ويأتي هذا في اليوم الثاني من زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا. على رأس وفد عسكري هام.

خلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادلا وجهات النظر حول الوسائل والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

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