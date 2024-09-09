رئيس دولة الإمارات يُهنئ الرئيس تبون بالعُهدة الثانية

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون.