رئيس دولة فلسطين يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة المجيدة

تلقى رئیس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة من رئيس دولة فلسطين، رئیس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، عبّر محمود عباس للرئيس تبون عن تهانيه الأخوية بحلول ذكرى الثورة الجزائرية المجيدة التي توجت نضال الشعب الجزائري بالحرية والاستقلال.

وبھذه المناسبة، ثمّن الرئيس الفلسطيني عالياً مواقف الجزائر المتواصلة في دعمھا للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وكذلك الدعم الإنساني والاقتصادي المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني.

كما أشاد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحریر الفلسطينية بالدور الهام والفاعل للجزائر في المحافل الدولية كافة. وبخاصة خلال عضویة الجزائر في مجلس الأمن. وكذلك سعي الجزائر الدائم لوحدة الصف الفلسطيني وتحقیق المصالحة الفلسطينية. متمنیا في الأخیر لرئيس الجمهورية والشعب الجزائري كل الخير والازدهار.