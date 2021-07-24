“رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية لـ “النهار”: “قرار غلق المساجد سابق لأوانه

قال رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد الشيخ، في تصريح خص به “النهار”، أن قرار إغلاق المساجد بسبب جائحة كورونا سابق لأوانه وأن ما تحضر له السلطات المحلية بولاية تيزي وزو لا يمكن تعميمه عبر ربوع الوطن.

وأكد ذات المتحدث على أن الحكومة منحت السلطة التقديرية للسلطات المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة عند تسجيل خروقات للبروتوكول الصحي المعتمد وهي أدرى بقراراتها، أما نحن –يضيف المتحدث- أي الوزارة فهي على تواصل دائم مع اللجنة العلمية بخصوص وضعية المساجد، كما أنها تنتظر القرارات الهامة التي سيتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء اليوم الأحد بخصوص التدابير الوقائية من جائحة كورونا.