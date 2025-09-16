رئيس ديوان وزير العمل ثابت مقداد في ذمّة الله

انتقل إلى رحمة الله، رئيس ديوان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ثابت مقداد. وهذا إثر سكتة قلبية.

وشغل المرحوم مقداد ثابت منصب مدير السياحة لولاية الجزائر في وقت سابق.

وجاء في رسالة التعزية لمديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر “بلغنا وفاة المغفور له زميلنا وصديقنا مقداد ثابت إثر سكتة قلبية المرحوم شغل منصب مدير السياحة لولاية الجزائر و رئيس الديوان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، و بهذا المصاب الجلل نسأل الله سبحانه و تعالى أن يتغمّد روحه الطاهرة و يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة و يُلهم ذويه الصبر و السلوان”.