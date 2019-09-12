رئيس ديوان ولاية الجزائر: كميات الأمطار الكبيرة هي سبب السيول

قالت جمال الدين حصحاص رئيس ديوان ولاية الجزائر العاصمة مصالح الولاية سجلت منذ صدور النشرية الخاصة لمصالح الإرصاد الجوية.

وقال حصحاص لتلفزيون النهار أن مصالح الولاية جندت كل الإمكانيات المادية و البشرية لتجنيب تأثر احياء الولاية بالأمطار.

وأكد انه لم تسجل اي خسائر بشرية خلال السيول، عدى نقل فتاة جرفتها المياه في بلدية بئر مراد رايس.

وأعلن أن مصالح الولاية تواصل عملية كبيرة لتنظيف بالوعات احياء العاصمة لتجنيب السيول خلال فصل الشتاء.

وقال أن والي الولاية عبد الخالق صيودة متواجد الآن بأحياء العاصمة للوقوف على الوضع، كما يتواجد مسؤولي الولاية بعين المكان.

وأن كميات الأمطار الكبيرة هي ما تسبب في السيول، رغم ان مصالح الولاية قامت بتنظيف جل بالوعات احياء الولاية.