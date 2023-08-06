رئيس رائد القبة: “الصعود ليس هدفنا الرئيسي في الموسم المقبل”

أبدى رئيس نادي رائد القبة، الناشط في القسم الثاني هواة، رياض لشهب، تفاؤله بمستقبل الفريق، قبل قرابة شهرين عن انطلاق الموسم الجديد.

وعلى هامش حصة الاستئناف التي جرت أمس، بملعب “بن حداد” بالقبة، أدلى رئيس الرائد رياض لشهب، بتصريحات حول أهداف النادي، وقال: “برنامجنا هو تنظيم الفريق وتوفير كل الإمكانيات.. وحينما نرى النتائج في الموسم الجديد سنتقدم في أهدافنا”.

مضيفا في السياق ذاته: “المهم هو تنظيم فريق تنافسي.. قد يكون الفريق الذي يلعب الصعود، ولكن ليس هذا الأهم، لأننا نريد بناء فريق”.

ونفى رئيس الرائد، في سياق منفصل، الأخبار التي تحدثت عن مفاوضات بينه وبين لاعب وفاق سطيف عبد المؤمن جابو، مؤكدا بأن فريقه انتهى بنسبة 96% من الميركاتو الصيفي ولم يبق ربما سوى لاعب واحد، تمنى أن يكون جابو.