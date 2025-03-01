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الرياضة

رئيس رائد القبة :”سنستقبل إتحاد العاصمة في منافسة الكأس بهذا الملعب”

بقلم عزيز طالبي
رئيس رائد القبة :”سنستقبل إتحاد العاصمة في منافسة الكأس بهذا الملعب”
رائد القبة
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أبدى رئيس فريق رائد القبة سليم مساني استعداد إدارته لإنجاح القمة الواعدة أمام إتحاد العاصمة في الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر.

وقال سليم مساني في تصريح له لـ “النهار”، اليوم السبت، بمناسبة مرور80 سنة على تأسيس النادي  “لدينا موعد مع اللجنة، يوم الاثنين، شخصيا لا يوجد أي احترازات من قبل الفريق المنافس، حتى و ان كانت في يوم أو يومين سنقوم بتعديل الأمور”.

كما أضاف مساني “سنستقبل اتحاد العاصمة في شهر رمضان الكريم، بتواجد الأنصار وسط الأضواء الكاشفة”.

وختم رئيس “لارسيكا” : “الادارة لا تريد الرحيل لأنها تعمل في صالح الفريق، شخصيا لا أريد المغادرة، إلا أن أترك الفريق في أيادي أمنة، حتى أكون مرتاح الضمير”.

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