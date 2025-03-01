رئيس رائد القبة :”سنستقبل اتحاد العاصمة في منافسة الكأس بهذا الملعب”

أبدى رئيس فريق رائد القبة سليم مساني استعداد إدارته لإنجاح القمة الواعدة أمام اتحاد العاصمة في الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر.

وقال سليم مساني في تصريح له لـ “النهار”، اليوم السبت، بمناسبة مرور 80 سنة على تأسيس النادي “لدينا موعد مع اللجنة، يوم الاثنين، شخصيا لا يوجد أي احترازات من قبل الفريق المنافس، حتى و إن كانت في يوم أو يومين سنقوم بتعديل الأمور”.

كما أضاف مساني “سنستقبل اتحاد العاصمة في شهر رمضان الكريم، بتواجد الأنصار وسط الأضواء الكاشفة”.

وختم رئيس “لارسيكا” : “الإدارة لا تريد الرحيل لأنها تعمل في صالح الفريق، شخصيا لا أريد المغادرة، إلا أن أترك الفريق في أيادي آمنة، حتى أكون مرتاح الضمير”.