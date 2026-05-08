رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين يُهنئ بوطبيق

هنأ رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تسيير شؤون هذه المؤسسة البرلمانية القارية.

وأكد الشيخ الأحمر، بإسم الهيئة التنفيذية وأعضاء الرابطة حول العالم، أن انتخاب بوطبيق يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها.

مشيدًا بالدور المتميز للبرلمان الإفريقي ومواقفه الداعمة للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أعرب عن استعداد الرابطة لتسخير إمكانياتها لدعم جهود الرئيس الجديد للبرلمان الإفريقي.

معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد هذه العهدة مواقف أكثر دعمًا للحقوق الفلسطينية وفق القوانين والأعراف الدولية.

واعتبر أن هذا الاستحقاق يمثل تتويجًا للمواقف المشرفة التي عُرف بها بوطبيق والبرلمان الجزائري. ويعكس في الوقت ذاته ثبات المواقف الجزائرية في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.