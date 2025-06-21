رئيس رابطة كرة القدم المحترفة يُعزّي في وفاة مناصر مولودية الجزائر

عبّر رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، محمد الأمين مسلوڨ، عن بالغ تأثره وحزنه العميق إثر وفاة المناصر يونس أمغوزي.

والذي وافته المنية عقب سقوطه من المدرجات خلال المباراة الأخيرة من الموسم أمام نجم مقرة.

وفي بيان تعزية رسمي، قدّم مسلوڨ خالص التعازي وأصدق عبارات المواساة، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ومنتسبي العائلة الكروية الجزائرية، إلى عائلة الفقيد، وإلى كافة أنصار مولودية الجزائر.

وجاء في البيان: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الرابطة، باسمه الشخصي ونيابةً عن كافة أعضاء مكتبه ومنتسبي الأسرة الكروية الجزائرية، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلة الفقيد الكريمة، ولكل أسرة نادي مولودية الجزائر ومناصريه الأوفياء، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

كما تمنى رئيس الرابطة الشفاء العاجل لكل المصابين في هذا الحادث، داعياً الله أن يمنّ عليهم بالسلامة والعودة إلى أهلهم سالمين.