رئيس ريال مدريد يُحضّر مفاجأة في آخر أيام الميركاتو !

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية أن “فلورنتينو بيريز” رئيس “ريال مدريد” يحضر مفاجأة سارة لجماهير الملكي في آخر أيام الميركاتو.

وأكدت إذاعة “أوندا سيرو” أن إدارة “الملكي” في إنتظار قرار الإتحاد الأوروبي الذي يتجه لمعاقبة “باريس سان جيرمان” بسبب اللعب المالي النظيف.

حيث أن معاقبة “البياسجي” ستسهل إنضمام نيمار أو مبابي للنادي الملكي، أين سيكون الفريق الفرنسي مطالبا بالتخلي عن أحد نجومه وإلا سيمنع من المشاركة في دوري الأبطال.

وسينتظر بيريز هذا القرار ويتجه لعقد صفقة مدوية أيام 27-28 أوت المقبل، لكن كل شيء يبقى متعلقا بقرار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.