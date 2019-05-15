رئيس رين لا يعارض رحيل بن سبعيني

أكد رئيس نادي رين الفرنسي، أوليفي ليتنغ، استعداده لتسهيل انتقال لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن بن سبعيني، تلقى مؤخرا عرضا من نادي هوفنهايم الألماني، وآخر من نادي نابولي الإيطالي.

وأكد رئيس رين، أليفي ليتنغ، أنه وعد بن سبعيني، بتسهيل رحيله، في حال تلقيه عرض مهم، وأن إدارة النادي ستدرس كل العروض قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكد ذات المصدر أن نادي هوفنهايم الألماني، أبدى جيدة كبيرة في التعامل مع ملف لاعب الخضر، أملا في الظفر بخدماته.

يذكر أن رمي بن سبعيني، مرتبط بعقد مع ناديه رين الفرنسي، إلى غاية جوان 2020، وتقدر قيمته السوقية ما بين 5 إلى 8 مليون أورو.