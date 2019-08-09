رئيس رين يترك باب الرحيل مفتوحا أمام بن سبعيني

أكد رئيس نادي رين الفرنسي، أوليفي ليتانغ، عدم معارضة إدارة الفريق رحيل لاعبهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح أوليفي ليتانغ، لإذاعة “أر أم سي” الفرنسية: “بن سبعيني لازال مرتبطا مع الفريق لموسم آخر، لكن يملك موافقتنا في حال أراد الرحيل”.

وأضاف رئيس نادي رين: “لديه إقتراح لتمديد عقده مع النادي، سواء يقبل هذا العرض، أو هناك احتمال مغادرته النادي”.

وتابع أوليفي ليتانغ: “سيكون رامي بن سبعيني، آخر لاعب محتمل رحيله عن الفريق، أما بقية اللاعبين كلهم باقون”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، مطلوب في عديد الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، أبرزها من نادي مونشنغلادبخ الألماني.