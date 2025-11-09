رئيس زامبيا يُعرب عن امتنانه للدعم القوي الذي تقدمه الجزائر

هنّأ رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيتشيليما، باسمه الخاص وبإسم الشعب الزامبي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ذكرى اندلاع الثورة النوفمبرية الخالدة، التي تمثل رمزا لتصميم الشعب الجزائري وصموده.

مؤكدا عمق روابط الصداقة بين البلدين والعمل معا، لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيّما من خلال الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وأعرب عن امتنانه للدعم القوي الذي تقدمه الجزائر لزامبيا، لاسيّما في مجال التعليم.

كما تمنى رئيس جمهورية زامبيا، لرئيس الجمهورية موفور الصحة، وللجزائر كل الازدهار.