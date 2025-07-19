رئيس زيمبابوي يستقبل ناصري وبوغالي بمقر إقامته بزرالدة

إستقبل رئيس جمهورية زيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، اليوم السبت، رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الذي أدى له زيارة مجاملة بمقر إقامته بزرالدة.

كما إستقبل رئيس جمهورية زيمبابوي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي أدى له زيارة مجاملة بمقر إقامته بزرالدة.

هذا وحلّ الرئيس الزيمبابوي إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، صباح اليوم السبت، بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في استقبال الرئيس الزيمبابوي بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري.