رئيس “سبورتينغ لشبونة” يُوضح موقفه من إستقدام “سليماني”

كشف “سوزا سينترا” الرئيس المؤقت لنادي “سبورتينغ لشبونة”، بأن إستقدام الدولي الجزائري، إسلام سليماني، ضمن أولوياته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرّح لجريدة “ريكورد” قائلا: “سليماني لاعب كبير وهدّاف من الطراز الأول، وترك تاريخا كبيرا خلال تجربته المميزة مع سبورتينغ لشبونة”.

وواصل بخصوص إمكانية إستقدام “سوبر سليم” :”كل شيء ممكن، ومن لا يُجرب حظه لاينال شيئا في هذه الحياة، وسنحاول قدر الإمكان”.

يُذكر بأن إبن عين البنيان، إستأنف التحضيرات مع “ليستر”، وتمكن من تسجيل هدف خلال مُباراة ودية، مؤكدا جاهزيته للموسم الجديد.