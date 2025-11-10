رئيس سريلانكا يُهنئ الرئيس تبون والجزائريين بعيد الثورة

بعث رئيس جمهورية سريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكا، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أعرب رئيس سريلانكا، عن تحياته الحارة وتهنئته للرئيس وللشعب الجزائري.

مؤكدا رسوخ علاقات الصداقة التي تربط سريلانكا والجزائر وثقته، في مواصلة تعزيزها في السنوات القادمة، لما فيه مصلحة الشعبين.

ومتمنيا دوام الصحة والسعادة، لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري دوام التقدم والازدهار.