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رئيس سلطة حماية البيانات الموريتاني يشرع في زيارة إلى الجزائر غدا

بقلم نادية بن طاهر
رئيس سلطة حماية البيانات الموريتاني يشرع في زيارة إلى الجزائر غدا
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يشرع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد الأمين ولد سيدي، في زيارة رسمية، إلى الجزائر، غدا الأحد.

وحسب بيان للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيكون المسؤول الموريتاني، مرفوقا بأعضاء وإطارات، وسيقوم بزيارة رسمية للجزائر، تدوم أربعة أيام.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين السلطتين في مجال التكوين وتبادل الخبرات.

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