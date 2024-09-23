رئيس سلوفاكيا يهنئ الرئيس تبون بعهدة ثانية

هنأ رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بيليغريني، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على فوزه بالعهدة الثانية في الإنتخابات الرئاسية المسبقة.

وجاء في رسالة التهنئة “فخامة الرئيس. تفضلوا بقبول تهانيّ الحارة باسمي الخاص وباسم مواطني جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة إعادة إنتخابكم في منصب رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

إن قرار المواطنين الجزائريين لهو تعبير صادق عن الثقة في الإصلاحات التي باشرتموها والأولويات التي حدّدتموها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

كما تابع الرئيس بيليغريني يقول:” سيادة الرئيس، ستكون لنا في الفترة القادمة فرصة لبعث وتعزيز علاقاتنا الثنائية. تمنياتي لكم وللشعب الجزائري بالمزيد من الرقيّ والإستقرار”.