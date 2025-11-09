رئيس سنغافورة يتمنى للجزائر استمرار السلام والازدهار

بعث ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة ، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة، بعث ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باسمه الخاص، وباسم شعب سنغافورة، عبّر فيها عن أحر التهاني وأصدق التمنيات باستمرار السلام والازدهار للجزائر وشعبها.

