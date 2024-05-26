رئيس سوسطارة يعلن عن إقالات بالجملة في بيت النادي

أقالت إدارة إتحاد العاصمة برئاسة كمال حسينة عدد من المسؤولين في فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، في ثورة جديدة في بيت النادي العاصمي.

وكشفت إدارة “سوسطارة” عن إقالة كل من المنسق العام بلعاليا نور الاسلام محمد، و المكلف بتسيير ملعب عمر حمادي رضا لعدول و المكلف بالاعلام عادل زكري.

كما قالت، أن القرارات جاءت بعد الاجتماع بين الرئيس المدير العام لمجمع ساربور محمد كريم الدين حركاتي و رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة كمال حسينة، أين تباحثا الثنائي مطولا أوضاع النادي.