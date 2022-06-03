رئيس شباب بلوزداد: “حدّدنا قائمة اللاعبين المغادرين ولنا موعد مع باكيتا “

كشف رئيس شباب بلوزداد محمد بن الحاج عن إجتماعه قريبا مع المدرب كارلوس باكيتا بشأن تحديد مستقبله بالرحيل أو البقاء.

وقال بن الحاج في تصريح عقب مباراة اليوم أمام نجم مقرة “سنجتمع مع باكيتا للحديث معه. القرار يبقى بيده. نعلم انه يملك اتصالات. لا نستطيع التفريط في خدماته بحكم انه كان له الفضل في التتويج بالبطولة”.

وأضاف “عندنا مشكل في الفعالية. وقال لنا أن المهاجمين لم يساعدونني كثيرا. أؤكد انه من 8 إلى 10 لاعبين سنمنحهم الضوء الأخضر للمغادرة. خاصة وأن البعض منهم طلب تغيير الأجواء”.

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