رئيس شباب بلوزداد يتمسك بـ”المغضوب عليه”

كشف رئيس شباب بلوزداد، شرف الدين عمارة، بأنه لا ينوي التخلي عن المُدير الإداري لشباب بلوزداد، شريف حشيشي، رغم الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها هذا الأخير.

وأوضح الرئيس المدير العام لـ”مادار”، بأن رحيل “رجل ثقته” أمر غير مطروح تماما، رغم إصرار الأنصار مُغادرته للسياربي.

وقال في تصريحات إذاعية :”أنا أعمل مع حشيشي منذ ثلاثة عقود، وأضع فيه الثقة المُطلقة”.

وكان أبناء لعقيبة، ولا يزالون مُصرين على رحيل حشيشي، مُحملين إياه النزاعات التي تحدث داخل الإدارة في كل مرة.

وبرز إسم حشيشي، منذ رحيل سعيد عليق عن إدارة الشباب، حيث أصبح يتدخل في الجانب الرياضي وعقد الصفقات.

وضم “الإداري”، للسياربي، الصيف الماضي، المدافع أنس ساعد “0 دقيقة في المُنافسة الرسمية، 0 دقيقة في المباريات الودية”.

كما “دعّم” الفريق بالمُهاجم البلجيكي، مايكي نقومبو “11 مُباراة ما بين البطولة ورابطة الأبطال، بحصيلة هدف وتمريرة حاسمة فقط”.