رئيس شباب بلوزداد يردّ على إمكانية تعاقده مع بلايلي

ابدى محمد بلحاج رئيس شباب بلوزداد تضامنه الكبير مع يوسف بلايلي الذي يتواجد دون فريق حاليا بعد فسخ عقده مع بريست الفرنسي.

وقال محمد بلحاج في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء :” بلايلي لاعب كبيرو و يملك إمكانيات كبيرة جدا، لاعب استثنائي بمعنى الكلمة”.

وأضاف رئيس شباب بلوزداد عن ابمكانية التعاقد معه :” لم نفكر اطلاقا في التعاقد مع يوسف، لا يمكن تسديد اجرته المرتفعة”.

كما ختم :” لا ننوي القيام بهذه الخطوة غير مدروسة بتاتا والتي تتعدى إمكانياتنا”.