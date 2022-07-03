رئيس شباب بلوزداد يعلن موعد الكشف عن هوية المدرب الجديد

أعلن رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد محمد بن الحاج موعد الكشف عن هوية المدرب الجديد للفريق. الذي سيخلف البرازيلي كارلوس باكيتا.

واكّد أنه سيتم الإعلان عن الصفقة و كافة التفاصيل مساء غد الإثنين عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك.

كما طمئن محمد بن الحاج عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك أنصار الفريق العاصمي حول جديد سوق الانتقالات الصيفية، التي تأخر إجراءها نوعا ما عكس بعض الاندية التي ضمنت خدمات عدد كبير من اللاعبين.

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