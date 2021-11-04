رئيس شباب بلوزداد ينهي مهام ياحي.. يمهل باكيتا ويعاقب اللاعبين

قام رئيس شباب بلوزداد محمد بن الحاج بثورة في شباب بلوزداد بإحداث تغييرات جذرية أبرزها

إقالة المدير الرياضي حسين ياحي.

وقرر المسؤول المعين من طرف “مادار” منح المدرب ماركوس باكيتا أخر فرصة له خلال المباراة المقبلة من الرابطة ولقاء رابطة الأبطال.

كما تم تقييم عمل المديرية الرياضية وميدان التكوين إلى جانب المسائل التأديبية. وكشفت مصادرنا عن تحويل كل من كداد وبوشارإلى المجلس التأديبي والفصل في مستقبل الحارس غايا. إلى جانب إنذار متوسط الميدان ثابتي.

كما تم الاستغناء عن المعد البدني ايمن نوادري ومدرب الحراس محمد حنيتشاد.

وأشار بن الحاج إلى أن النادي سيعيد النظر في نظام الوراتب بشكل متوازن وعادل، كما طالب بترشيد النفقات.

يذكر، أن فوضى كبيرة حدثت بعد خسار نقاط داربي مولودية الجزائر، وهو الأمر الذي أجبر المسؤول عن شركة “مادار” بإحداث تغييرات جذرية.

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عاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح للتألق في مباراة فريقه السد أمام الدحيل في الجولة الـ 9 من دوري نجوم قطر.

وسجّل بونجاح أحد اهداف المباراة التي إنتهت بتسجيل ثلاثية في كل شبكة.

كما شهدت المباراة حضور وفد من فريق برشلونة، الذي دخل في مفاوضات مع السد للتعاقد مع مدربه تشافيليكون خليفة للمدرب كومان.

إلى جانب ذلك، كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن الوفد تكون من نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي أليماني. ويبدو أن المدرب تشافي يعيش أخر لحظاته في قطر، بدليل لقطته مع مهاجم الخضر، حينما توجه له الاخير و عانقه بشدة. مهديا إياه هدفه الشخصي.

يذكر، أن فريق “البلاوغرانا” حقق نتائج سلبية منذ بداية الموسم الحالي. ما سيجبر الإدارة في التفكير في إستقدام بعض اللاعبين خاصة من الجانب الهجومي.

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