رئيس شباب بلوزداد يهدّد باتخاذ قرارات صارمة في حق المتسيّبين

عقد رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي اجتماعا بمقر النادي بسعيد حمدين في العاصمة بحضور عزيز رمضاني نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر المدير العام ياسين عبدي إلى جانب العمال لوضع النقاط على الحروف والتطرّق إلى قضية تسيير النادي باحترافية مستقبلا.

وشدّد مهدي رابحي اللهجة مع المسؤولين وبعض الأطراف بسبب التهاون الحاصل، محذّرا من حدوث أي انزلاق وتسيّب مهني مستقبلا.

كما هدّد رئيس باب بلوزداد باتخاذ قرارات صارمة مع نهاية الموسم. مفنّدا في الوقت نفسه عدم وجود أي ضغوطات فوقية في اتخاذ القرارات.

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