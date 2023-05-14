رئيس شبيبة الأبيار: “كنا نطمح لصنع المفاجأة أمام شباب بلوزداد”

أرجع رئيس شبيبة الأبيار، محمد تركي، اقصاء فريقه أمس السبت، من الدور الثمن نهائي لكأس الجمهورية، أمام شباب بلوزداد، لفارق المستوى.

وصرح تريكي، لتلفزيون “النهار”: “كنا نطمح لتحقيق المفاجأة، لكن بعض التفاصيل صنعت الفارق من ناحية المستوى”.

كما أضاف: “صحيح أننا نملك بعض اللاعبين من ذوي الخبرة، لكن البقية هذه أول مباراة يخوضونها في ضروف مماثلة، على غرار اسراكنا للاعبين من صنف أقل من 19 عاما”.

وختم رئيس شبيبة الأبيار، محمد تريكي، بابراو الهدف الرئيسي لفريقه هذا الموسم، مصرحا: “الهدف الأساسي بالنسبة لنا هذا الموسم هو ضمان الصعود”.