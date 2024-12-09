رئيس شبيبة القبائل السابق شريف ملال أمام العدالة مجددا

برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 17 ديسمبر ملف قضية فساد. التي توبع فيها رئيس شبيبة القبائل السابق ملال شريف رفقة شقيقه ومتهمين آخرين.

كما تم إتهام ملال والآخرون بإستغلال حساب الشركة الرياضية ذات الأسهم jsk . من اجل تحويل مبالغ مالية بقيمة 275 ألف دولار و 300 ألف اورو إلى الخارج بطريقة غير قانونية .

في حين، تمت برمجة هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمين الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد. التي قضت بإدانة شريف ملال بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ. وغرامة مالية نافذة بقيمة تتزايد عن 224 مليون دج. مع حكما يقضي بإدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. وغرامة مالية نافذة ازيد من 224 مليون دج. مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضده ،فيما تمت معاقبة المتهم “ش.ش” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية نافذة بقيمة 152 مليون دج. مع تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ للمتهم “ح.ع” وغرامة مالية أزيد من 71 مليون دج و تأييد الامر بالقبض عليه . وحكما آخر يقضي بتغريم شركة صارل اوتموبيل بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج. كما تم تغريم ايضا شركتين اثنين بغرامة مالية بقيمة 12 مليون دج.

كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية. ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية. بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.