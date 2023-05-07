رئيس شبيبة القبائل يهنئ أولمبيك أقبو

قدّمت إدارة شبيبة القبائل رسالة تهنئة لإدارة أولمبيك أقبو إثر الإنجاز التاريخي للفريق بالصعود إلى القسم الثاني.

كما شجّعت الإدارة الجديدة برئاسة عاشور شلول. في بيان لها، اليوم عبر الصفحة الرسمية النادي البجاوي على تقديم مشوار جيّد الموسم المقبل.

إلى جانب ذلك، أكّدت إدارة عاشور شلول على أنها جاهزة لمنح أقبو الدفع المعنوي وفي كل المجالات في حالة طلب المساعدة. إ

كما دفعت بإدارة نادي أقبو لتقديم المزيد و الذهاب بعيدا في منافسة كأس الجمهورية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio