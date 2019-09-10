رئيس شبيبة بجاية الأسبق في ذمة الله

توفي اليوم الثلاثاء، رئيس شبيبة بجاية الأسبق، زهير طياب، عن عمر ناهز 64 سنة إثر مرض ألزمه الفراش لشهور.

وتوفي رئيس الشبيبة في مستشفى بالمغرب بعد تدهور حالته الصحية ليتعرض بعدها لازمة قلبية جعلته يفارق الحياة.

وتمكن الفقيد، في موسم “2005/2006” من إعادة الفريق إلى القسم الأول الذي كان قد غادره قبل موسمين من ذلك.

كما نشط الفريق تحت قيادته نهائي كأس شمال إفريقيا لأندية الحائزة على الكؤوس وحقق نتائج في البطولة سمحت له بالمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي

وإستقال الراحل في أفريل 2010 لأسباب لم يكشف عنها، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون