رئيس شبيبة تيارت آيت مولود سيمثُل أمام القضاء لهذا السبب

كشفت مصادر “النهار أونلاين”، عن مثول رئيس نادي شبيبة تيارت، مراد آيت مولود. أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء، بصفته متهما في قضية جزائية.

والتي كلفته الحبس بسجن الحراش. قبل أن يفرج عنه بحر الأسبوع الجاري خلال مثوله للمحاكمة.

أفادت مصادر “النهار” أن المتهم ” مراد آيت مولود”، تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بالعاصمة. إثر أمر بالقبض عليه أصدره قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الحال.

بعد متابعته في ملف تضمن وقائع ذات طابع جزائي، اثر شكوى قيدها أحد الضحايا أمام ذات الجهة القضائية بالعاصمة. تتضمن أحداث فصلت فيها محكمة تيارت قبل أشهر.

والتي كان الحكم لصالح المتهم الحالي ” مراد آيت مولود” أين كان في الملف الأول ضحية لكون هذا الاخير يدين لخصمه. “وهو الضحية في الملف الثاني بمحكمة الدار البيضاء ” بمبلغ مالي يتجاوز عتبة ملياري سنتيم.

وهو الامر الذي جعل الخصم يبرم صفقة مالية مع “مراد آيت مولود” تتضمن تسليمه سيارته الخاصة لتخليص الدين العالق بينهما.

فيما جرى الاتفاق بينهما على إكمال المبلغ المتبقي لاحقا، وفي تلك الفترة تصرّف ” مراد آيت مولود” في السيارة التي أصبحت ملكه وسلمها لطرف ثالث للتصرف فيها بالبيع.

ليتم الكشف عن واقعة تزوير في وثائق المركبة، وصرح وقتها ” مراد آيت مولود” بأنه ليس له أي علاقة بالوقائع وأنه تصرّف في المركبة بطريقة قانونية. وبحضرة الطرف الأول والثالث، في اطار الصفقة التي تمت بين خصمه.

رئيس شبيبة تيارت يصبح متهما

وفي قضية الحال، التي قلبت فيها المراكز القانونية أين أصبح رئيس شبيبة تيارت ” مراد آيت مولود” متهما في قضية اصدار شيك بدون رصيد.

فيما أصبح خصمه السابق ضحية، إثر شكوى أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، فقد صرح المتهم أمام قاضي قسم الجنح بأنه ليس له أي علاقة بالتهمة المنسوبة اليه.

وأنه تم التحقيق في قضية الحال بدون علمه لعدم تبليغه بفحوى الشكوى، موضحا أن القضية سبق الفصل فيها لصالحه في محكمة تيارت بصفته ضحية والضحية الحالي كان متهما، وتم تسوية الوضعية بين الطرفين.

وأما قضية الحال فهي دعوى كيدية، مبتغاه توريطه قضائيا من طرف الضحية الذي تغيب عن الجلسة لتنوير المحكمة.

وأمام ما تقدم به المتهم من تصريحات، والضمانات التي قدمها أيضا دفاعه. لأجل الإفراج عنه على أن يمثل أمام نفس الهيئة القضائية كمتهم غير موقوف للدفاع عن نفسه. ليقرر القاضي الإفراج عن المتهم ” مراد آيت مولود ” وتأجيل محاكمته بعد أسبوعين.

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