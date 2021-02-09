رئيس شبيبة سكيكدة يكشف خُطته لإعادة الروح لكرة اليد الجزائرية

أكد رئيس شبيبة سكيكدة، والمُرشح لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة اليد، ياسين عليوات بأنه يمتلك برنامجا بسيطا وواضحا، لإعادة مجد هذه الرياضة في الجزائر.

وتحدث عما يُريد تطبيقه، في حالة خلافته لحبيب لعبان، لقناة “كنال ألجيري” :”علينا أن نعيد القيمة لمنصب المدير الفني الوطني”.

وأضاف :”يجب أن يكون هذا المنصب، أهم من رئيس الإتحادية، وهو مُطالب بالقيام بالعمل الأكبر”.

وواصل :”لا أجد أي حرج في التأكيد بأني أريد تطبيق نفس الفكرة، التي طبقها المصريون، وسمحت له بطرق أبواب العالمية”.

وختم :”سأقوم بإنشاء دوري النخبة، يكون مُشكلا من 10 أندية فقط، والسقوط والصعود مُقتصر على ناديين فقط”.

وتعاني كرة اليد الجزائرية، إنهيارا كاملا في العشرية الأخيرة، مما يجعل المتابعين حالمين بعودتها لسالف عهدها مُستقبلا.