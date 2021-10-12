رئيس صربيا يستقبل الفريق شنقريحة

استقبل رئيس صربيا، ألكسندر فويتشيتش، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.

واغتنم هذه الفرصة لتسليمه رسالة خطية من قبل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبلغه تحياته شخصيا ولكافة الشعب الصربي الصديق.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء أهمية الشراكة بين الجزائر وصربيا، وسبل تعزيز العلاقات بين جيشي البلدين.

اللقاء الذي حضره سفير الجزائر ببلغراد والوفد العسكري المرافق، وعن الجانب الصربي كل من وزير الدفاع. ورئيس أركان القوات المسلحة الصربية وسفير صربيا بالجزائر والرئيس المدير العام لشركة “Yugoimport”. كان أيضا فرصة اغتنمها الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للتطرق لعلاقات التعاون الجزائري-الصربي. التي تعود جذورها إلى سنوات الخمسينات من القرن الماضي، أي إلى فترة ثورتنا التحريرية المظفرة.

وقد تعزز هذا الموروث بعد الاستقلال، يضيف الفريق، من خلال تبادلات متعددة الأشكال، وتعاون دبلوماسي وثيق. لاسيما في إطار منظمة دول عدم الانحياز، التي كان من بين زعمائها الرئيسان الراحلان هواري بومدين وجوزيف بروز تيتو. اللذان عملا مخلصين على رفع تحديات تلك الحقبة التاريخية الهامة.

كما كان للفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة الصربية، الفريق أول ميلان موزيلوفتش. بحضور الوفد العسكري الجزائري المرافق وإطارات سامية من الجيش الصربي. حيث تناولت المحادثات مختلف مجالات الشراكة والتعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين.

وقد كان الفريق، قد حضر صبيحة اليوم مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “Partner-2021”. التي أشرف عليها ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.

وبعد مراسم الافتتاح، طاف الفريق والوفد المرافق له، بأقسام المعرض وتعرف عن قرب على مختلف الأسلحة ومنظومات الأسلحة الحديثة المعروضة. حيث استمع إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو الشركات المنتجة.

ويشارك الفريق شنقريحة في فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “Partner – 2021″، المنظم ببلغراد من 11 إلى 13 أكتوبر 2021.