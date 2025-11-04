رئيس صربيا يُهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة

تقدّم رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش بتهانيه العطرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في ذكرى إحياء الجزائر عيد الثورة التحريرية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تقدّم رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش بتهانيه العطرة لرئيس الجمهورية، في ذكرى إحياء الجزائر عيد الثورة التحريرية.

وجدد رئيس صربيا، بهذه المناسبة قناعته بمواصلة الجهود المشتركة، لدعم وتقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لصالح البلدين والشعبين، راجيا دوام الاستقرار والتطور للجمهورية الجزائرية، قيادة وشعبا.