رئيس عين مليلة:”لا نستطيع تطبيق البروتوكول الصحي”

أكد رئيس فريق جمعية عين مليلة، شداد بن صيد، أن أغلب الرؤساء عبروا لمدوار عن عجزهم تطبيق البروتوكول الصحي بسبب غياب الإمكانيات المادية.

بن صيد قال لموقع “كووورة العربي” اليوم الأربعاء:”لقد قدمنا اقتراحاتنا بشأن استئناف الموسم لمدوار، رغم أن القرار الأول والأخير يعود للسلطات العليا”.

“كنا صريحين مع مدوار خلال الاجتماع، وأكدنا أننا لا نمتلك الإمكانيات التي تسمح لنا بتطبيق البروتوكول الصحي”.

وختم:”جل الأندية تعاني من أزمة مالية خانقة، وهذا الأمر يجعلنا غير قادرين على تطبيق إجراءات السلامة”.