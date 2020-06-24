رئيس عين مليلة:”لا نستطيع تطبيق البروتوكول الصحي”

الرياضة
  • -
  • 0
رئيس عين مليلة:”لا نستطيع تطبيق البروتوكول الصحي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد رئيس فريق جمعية عين مليلة، شداد بن صيد، أن أغلب الرؤساء عبروا لمدوار عن عجزهم تطبيق البروتوكول الصحي بسبب غياب الإمكانيات المادية.

بن صيد قال لموقع “كووورة العربي” اليوم الأربعاء:”لقد قدمنا اقتراحاتنا بشأن استئناف الموسم لمدوار، رغم أن القرار الأول والأخير يعود للسلطات العليا”.

“كنا صريحين مع مدوار خلال الاجتماع، وأكدنا أننا لا نمتلك الإمكانيات التي تسمح لنا بتطبيق البروتوكول الصحي”.

وختم:”جل الأندية تعاني من أزمة مالية خانقة، وهذا الأمر يجعلنا غير قادرين على تطبيق إجراءات السلامة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=841805

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com