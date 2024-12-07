رئيس غالي معسكر يتوعد بعد الخسارة بسداسية أمام تموشنت ويفتح النار على المدرب بصغير

رد رئيس نادي غالي معسكر، رشيد آيت إيدير، عن الإتهامات التي تطاله رفقة إدارة ناديه، بعد الخسارة المدوية أمام شباب عين تموشنت بسداسية نظيفة.

في إطار مواجهة الجولة 12 من القسم الثاني هواة وسط غرب. وهي الهزيمة التي لم تمر مرور الكرام على أنصار النادي اللذين إنتقدوا إدارة غالي معسكر ووجهوا لها العديد من الإتهامات.

وصرح المسؤول الأول عن إدارة غالي معسكر، رشيد آيت إيدير، اليوم السبت، لقناة النهار، موضحا بخصوص القضية:”الخسارة بسداسية في مواجهة عين تموشنت، شيء لايمكن إستعابه، ولن نسمح لأي شخص أن يهين ألوانه”.

وأضاف المتحدث:”لقد قمنا بالتحضير لخوض الموسم بقوة من خلال القيام بتعاقدات في المستوى، وكنا قد خصصنا في وقت سابق منحة للفوز في المواجهة، وهدفنا تقديم الإضافة للفريق وليس الإستفادة منه”.

وتابع ذات المتحدث:”فريق غالي معسكر لا ينغمس في قضايا بيع وشراء المباريات، ومن غير الممكن أن يتم إستغلال الفريق في القمار، وسنتابع قضائيا كل من وجه لنا هذه الإتهامات بدون وجه حق”.

كما وجه رئيس نادي غالي معسكر، رشيد آيت إيدير، إنتقادات لاذعة لمدرب الفريق المستقيل، بصغير محمد، بالقول:”المدرب بصغير من المفترض أنه إبن الفريق، وسبق له اللعب فيه، على الأقل يجب أن تكون له غيرة تجاه ألوان النادي. ومن غير المعقول أن يقدم إستقالته ليلة قبل مواجهة حاسمة مثل مواجهة شباب عين تموشنت، فمن يريد أن يبني فريق لايقوم بهذه الأشياء، لا أظن أنك تحب الفريق، ولو كنت كذلك لتنقلت مع تعداد الفريق لمدينة تموشنت، بغض النظر عن الخلافات مع إدارة النادي”.