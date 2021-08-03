رئيس غلطة سراي يقطع الشك باليقين: “على فيغولي البحث عن فريق آخر” !

كشف بوراك إلماس رئيس نادي غلطة سراي التركي، أنه يتعين على الجزائري “سفيان فيغولي” البحث عن فريق آخر، لأن النادي التركي لن يستطيع دفع راتبه هذا الموسم وهذا قرار إداري وليس تقني من طرف المدرب.

وقال رئيس غلطة سراي في تصريحات صحفية: “لن نعتمد على سفيان فيغولي هذا الموسم، لقد قدم الكثير لهذا النادي لكن يتعين عليه الآن البحث عن فريق آخر، فلا يمكننا دفع راتبه هذا الموسم”.

يذكر أن “سوسو” لديه عقد مع الفريق التركي إلى غاية جوان 2022 ويتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 4 ملايين أورو سنويا.