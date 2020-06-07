رئيس فدرالية الموالين : “كورونا “ستساهم في استقرار أسعار أضاحي العيد.. وهذه  الاجراءات المتخذة

كشف رئيس فدرالية الموالين “مدروة بلقاسم”، أن أسعار الأضاحي الخاصة بعيد الأضحى ستكون مستقرة ولن يتجاوز سعرها 50 ألف دينار.

ويأتي هذا حسب مدروة بلقاسم، بسبب رغبة الموالين في استرجاع الخسائر التي تكبدها الحجر الصحي أين تراجعت نسبة بيعهم إلى أكثر من 80 بالمائة بسبب غلق الأسواق.

وقال المتحدث في التصريح الذي خص به” النهار أون لا ين” اليوم الأحد، أن سبب التراجع هو تأجيل العديد من المناسبات والأفراح التي كانت تستهلك عددا كبيرا من المواشي.

وأضاف المتحدث أنه سيتم المحافظة على سقف الأرباح من جهة والحفاظ على جيب المستهلك من جهة أخرى.

وعن الإجراءات الوقائية الخاصة بهذه الفترة بعدما سمحت الحكومة للموالين بالعودة للنشاط، حصرها المتحدث في ضرورة ارتداء الكماكمة من قبل الموال وإجبار الزبون على ارتدائها إضافة إلى الحفاظ على التباعد على مستوى نقاط البيع.