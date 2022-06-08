رئيس فرنسا ماكرون:”نُريد زيدان في الدوري الفرنسي”
بقلم عبد النور حواز
وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسالة مُباشرة للمُدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، يُطالبه فيها بالعمل في الدوري الفرنسي.
حيث قال ماكرون في تصريحات عبر قناة “أر م سي” سبورت الفرنسية:
“لم أتحدث مع زين الدين زيدان، لكني معجب به سواء لاعبا أو مدربا”.
قبل أن يُضيف:”نسعى أن يكون لدينا في الدوري الفرنسي مدرب بنفس موهبته”.
“لقد حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، التي نطمح إليها كثيرا لأندية فرنسا”.
كما ختم:”أتمنى أن يتواجد زيدان، سيكون له تأثير كبير على الدوري الفرنسي والكرة الفرنسية بشكل عام وأن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير، سيكون ذلك رائعا”.
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