رئيس فلسطين: ظُلمنا كثيرا من قبل هاتين الدولتين

قال رئيس فلسطين، محمود عباس، أن بلاده ظلمت كثيرا من قبل دولاتين كبيرتين في العالم. مشيرا في كلمته، إلى إصدار الدولة البريطانية لوعد بلفور.

كما أوضح في كلمة ألقاها بالقمة العربية اليوم الأربعاء، “نحن ظلمنا من قبل بريطانيا وأمريكا بإصدار القرار”. “الذي يعطي من لا يملك لمن لا يستحق”. و”كذلك حق الانتداب بالتعاون مع الولايات المتحدة”. و”تداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني”.

في حين، أكد رئيس فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة 1948. و”كلها مسجلة في سجلات إسرائيل ومعروفة”.

وفي نفس السياق، أشار محمود عباس، إلى أن بلاده تريد “أن تأخذ حقوقها و يعترف الاحتلال بهذه الجرائم”. و”أن يقدم التعويضات كما يحصل في أماكن أخرى من العالم لا أريد أن أشير إليه”.

تابعا “أن الاحتلال نهب أكثر من 500 قرية فلسطينية كلها محيت عن الوجود”. مطالبا “جميع الأطراف التي ارتكبت هذه الجرائم وساعدت على ارتكابها بالاعتراف على ما اقترفته والاعتذار عنها ودفع التعويضات”.

وألقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالقمة العربية المنعقدة في الجزائر، خطابا مؤثرا عن حال فلسطين. وما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات جراء الاحتلال الصهيوني الغاشم.

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عقب إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكلمته. إن كل الأمة العربية واقفة وراء فلسطين حتى تحقيق الهدف.