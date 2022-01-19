رئيس فنزويلا يستقبل سفير الجزائر الجديد

سلم سفيرا الجزائر وبيرو الجديدان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية أوراق اعتمادهما إلى الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس.

وتم استقبال السفير الجزائري في قصر ميرافلوريس. حيث أعرب الرئيس الفنزويلي عن احترامه للسفير الذي عينته الجزائر، عبد القادر حجازي.

وتم تعيين السفير في سبتمبر 2021، ووصل إلى الأراضي الفنزويلية في 7 ديسمبر.

وكان الدبلوماسي الجزائري ممثلاً في كل من اليمن وإريتريا. كما شغل منصب سفير ليبيا لدى ليبيا ورئيساً لوفد بعثات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف.

وبالمثل، شغل منصب رئيس المجموعة السياسية للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين حول ليبيا.

بعد ذلك ، قدم سفير جمهورية بيرو المعين، ليبرادو أوروزكو زاباتا، أوراق اعتماده.

وقامت فنزويلا وبيرو بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل في عام 2021 بعد انتصار الرئيس بيدرو كاستيلو.

في وقت لاحق، في 7 ديسمبر، أعلنت الحكومتان موافقتهما على تبادل السفراء.

وعينت بيرو في البداية الدبلوماسي أوروزكو زاباتا سفيراً، وبسبب المشاكل الداخلية عينت فيما بعد الدبلوماسي الحالي.

من جهتها، عينت فنزويلا ألكسندر يانيز دولوز ممثلاً لها في الأراضي البيروفية.

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الرئيس الفنزويلي: الجزائر لعبت دورا ممتازا في حفظ السلام بإفريقيا

أكد رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الجمعة، أن الجزائر لعبت دورًا ممتازًا في توطيد السلام والحفاظ على الحقوق في الاتحاد الإفريقي. كما أضاف مادورو، أن الجزائر وفنزويلا شريكان مؤسسان لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”. مذكرا بأن أوبك هي العمود الفقري لتوازن سوق النفط في جميع أنحاء العالم.